Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Medizinischer Notfall endet mit Widerstand gegen Polizeibeamte und tätlichen Angriff gegen Rettungskräfte

Ulm (ots)

Am Freitagabend, gegen 22:25 Uhr wurde die Polizei zu einem medizinischen Notfall hinzugerufen. Drei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren hatten unerlaubt von einem Angehörigen starke Medikamente in Verbindung mit Alkohol eingenommen und benötigten ärztliche Versorgung. Die drei Jugendlichen mussten mit dem Rettungswagen in die umliegenden Kliniken verbracht werden. Auf Grund extremer Stimmungsschwankungen wollte sich ein 16jähriger der dringend erforderlichen Behandlung entziehen. Er musste mit unter Anwendung von Zwang in den Rettungswagen verbracht werden. Hierbei widersetzte er sich der Maßnahme und beleidigte und bedrohte die Einsatzkräfte. Sein Bekannter, ein 15jähriger, versuchte während des Einsatzes mit der Faust einen Sanitäter des Rettungsdienstes zu schlagen. Dies konnte vom Rettungsdienstmitarbeiter verhindert werden. Nachdem auch bei ihm die medizinische Versorgung dringend erforderlich war, wurde er durch die Polizeibeamte mit körperlicher Gewalt in den Rettungswagen verbracht. Gegen diese Maßnahme wehrte er sich erheblich. Diese beiden Jugendlichen mussten von einer Polizeistreife im Rettungswagen bis in die entsprechenden Kliniken begleitet werden. Beide müssen sich nun auch noch wegen mehreren Straftatbeständen verantworten. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Susanne Holzmüller) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2124210/2124176)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell