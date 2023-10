Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten - Heckenbrand

Am Freitag geriet eine Thujahecke durch Feuerwerksböller in Brand

Zwei bislang unbekannte Jugendliche warfen beim Vorbeigehen im Haldenweg in Bronnen einen Böller in eine Grundstückshecke. Diese geriet daraufhin sofort in Brand. Durch schnelles Eingreifen des Eigentümers und seinem Nachbarn konnte der Brand gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf rund 60,00 Euro geschätzt. Von Anwohnern wurde beobachtet, dass kurz vor dem Brand zwei männliche Jugendliche mit Böllern um sich warfen und anschließend flüchteten. Auf Grund der bereits eingetretenen Dämmerung konnten die Jugendlichen nur vage als 170 - 175 cm groß und mit Kapuzenpullover dunkel bekleidet beschrieben werden. Bei einem der Jugendlichen war ein auffällig heller Aufnäher auf der Kapuze. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Laupheim (07392 96300) in Verbindung zu setzen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Susanne Holzmüller) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2125076)

