Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Von der Fahrbahn abgekommen - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Dienstag, 25.07.2023, in Erzingen die Hauptstraße in Richtung Grenzübergang und kam gegen 17.30 Uhr auf Höhe des Bahnhofsgebäudes aufgrund einer Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 61-Jährige kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten Pkw. Aufgrund der Wucht des Aufpralles wurde der geparkte Pkw auf einen davor geparkten Pkw geschoben. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro.

