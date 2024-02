Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fußball auf dem Betzenberg: 1. FC Kaiserslautern gegen den SC Paderborn

Kaiserslautern (ots)

Ein spannendes Fußballspiel erlebten die Zuschauer am Samstagabend auf dem Betzenberg. In einer umkämpften Partie unterlag der 1. FC Kaiserslautern dem SC Paderborn mit 1:2. Insgesamt verfolgten 36344 Zuschauer das Spiel live im Fritz-Walter-Stadion. Darunter befanden sich knapp 500 Fans aus Paderborn. Die Polizei sorgte bei der An- und Abreise der Fans für einen reibungslosen Ablauf. Zwischen dem Großteil der Fanmassen herrschte grundsätzlich eine friedliche Stimmung. Nach dem Spiel kam es jedoch vereinzelt zu Körperverletzungsdelikten. Zu schwerwiegenden Verletzungen der Geschädigten kam es in diesem Zusammenhang nicht. Das Polizeipräsidium Westpfalz wurde beim heutigen Einsatz unter anderem durch Kräfte des Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik unterstützt. Wir bedanken uns bei den Einsatzkräften und wünschen allen Fußballbegeisterten einen guten Nachhauseweg.|pvd

