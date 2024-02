Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trunkenheitsfahrten im Stadtgebiet Kaiserslautern

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Samstagmorgen konnte die Polizei in Kaiserslautern innerhalb einer Stunde drei alkoholisierte Fahrzeugführer aus dem Verkehr ziehen. Gegen 02:30 Uhr wurde ein 23-jähriger Mann aus Kaiserslautern am Elf-Freunde-Kreisel einer Kontrolle unterzogen. Hier ergab der Alcotest einen Wert von 1,41 Promille. Dem 23-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Des Weiteren wurden zwischen 02:20 und 02:55 Uhr wieder einmal zwei E-Scooter-Fahrer festgestellt, die alkoholisiert auf ihren fahrbaren Untersätzen unterwegs waren. Hinzu kam dass einer der Betroffenen, ein 19-Jähriger mit schweizer Staatsangehörigkeit, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Gegen die betreffenden Personen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. |pvd

