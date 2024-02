Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Kaiserslautern (ots)

Eine Fußstreife kontrollierte am Donnerstagabend, 8. Februar, am Rittersberg zwei verdächtige Personen im Alter von 15 und 16 Jahren. Von beiden konnte deutlicher Cannabisgeruch wahrgenommen werden. Kurz vor der Kontrolle warf der 15-Jährige einen Gegenstand in Richtung eines Parkhausfensters. Bei der Durchsuchung des Minderjährigen kam ein Behältnis mit drei Verpackungseinheiten und einer grünen, pflanzlichen Substanz hervor. Die Beamten kontrollierten zusätzlich das Parkhausfenster und stellten einen angerauchten Joint sicher. Bei seinem 16-jährigen Begleiter wurden keine Drogen gefunden. Allerdings räumte dieser ein, sein Handy im Parkhaus zu laden. Auch der 15-Jährige bestätigte, dass sein Handy dort am Netzstecker hängt. Auf die Jugendlichen kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des "Stromdiebstahls" zu. Zudem wird gegen den 15-Jährigen wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetztes ermittelt. |cla

