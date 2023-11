Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorroller - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 19.11.2023, gegen 16.20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Rollerfahrer. Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt. Der 31-jährige Pkw-Fahrer sowie der 20-jährige Rollerfahrer befuhren hintereinander die Straße "Im Rebacker" vom Kreisverkehr kommend. Der Pkw-Fahrer beabsichtigte rückwärts an den dortigen Ladestationen für Elektroautos einzuparken und fuhr zunächst in eine Einfahrt eines gegenüberliegenden Drogeriemarktes. Beim Rückwärtsfahren kam es dann zur Kollision mit dem 20-jährigen Rollerfahrer. Der Rollerfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst bracht ihn in ein Krankenhaus. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 5.500 Euro.

An den Ladestationen sollen sich zum Unfallzeitpunkt mehrere Personen mit ihren Fahrzeugen aufgehalten haben, welche vielleicht den Unfallhergang beobachteten. Diese mögen sich bitte mit der Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, in Verbindung setzen.

