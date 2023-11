Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: 30-Jähriger Pkw-Fahrer kollidiert unter Alkoholeinfluss mit Baum

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt]

Am 18. November 2023, gegen 20 Uhr, kam ein 30-jähriger Fahrzeuglenker, welcher von der Stalterstraße kommend in Richtung Donaueschingerstraße in Titisee-Neustadt fuhr, nach links von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierten der Pkw-Führer und sein Beifahrer mit einem am Straßenrand befindlichen Baum. Am Fahrzeug sowie am Baum entstand erheblicher Sachschaden im dreistelligen Bereich. Im Rahmen der Unfallaufnahme verdichteten sich die Erkenntnisse, dass der Fahrzeuglenker wohl unter erheblichem Alkoholeinfluss fuhr und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,68 Promille an. Die Polizei wird gegen den Fahrzeuglenker nun ein Strafverfahren u. a. wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren unter Alkoholeinfluss ohne gültige Fahrerlaubnis einleiten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell