Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Einbruch in Weingut und an Tankstelle

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht von Sonntag, 19.11.2023, auf Montag, 20.11.2023, brachen Unbekannte eine Tür auf, um in der Straße "Am Sonnenstück" in ein Weingut zu gelangen. Aus einer Kasse wurde Bargeld entwendet. Büroräumlichkeiten wurden ebenfalls durchsucht. Eine Schadenshöhe ist hier noch nicht bekannt.

Am Montag, 20.11.2023, gegen 03.00 Uhr, wurden unweit des Weingutes, an einer Tankstelle, mehrere Waschplatz- und Staubsaugerautomaten von Unbekannten aufgebrochen. Der Diebstahlschaden dürfte gering sein.

Ein Tatzusammenhang wird vermutet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell