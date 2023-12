Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl aus Kfz

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte haben in der Tiefgarage an der Klosterstraße aus einem Pkw ein Portemonnaie entwendet. Der VW Caddy wurde am Mittwoch (13.12.) gegen 18.35 Uhr in der Tiefgarage abgestellt. Als der Fahrer am Donnerstagmorgen (14.12.) gegen 07.05 zu seinem Auto kam, war die Scheibe an der Beifahrertür eingeschlagen. Die Unbekannten haben aus dem Fahrzeug das Portemonnaie entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

