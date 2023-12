Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Pkw, Nachtrag

Ibbenbüren (ots)

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw am Donnerstag (14.12.) ist die Münsterstraße wieder frei befahrbar. Diese musste an der Unfallstelle für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden. Über die Höhe des Sachschadens können aktuell noch keine Angaben gemacht werden.

Erstmeldung vom 14.12.2023, 14.40 Uhr

Am Donnerstag (14.12.) ist es gegen 13.30 Uhr auf der Münsterstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus, in dem sich zwischen 50 und 60 Fahrgäste befanden, gekommen. Der Bus R 42 fuhr auf der Münsterstraße in Fahrtrichtung Dörenthe. Kurz vor der Kreuzung Werthmühlenstraße / Tecklenburger Damm fuhr zur selben Zeit ein Pkw aus der dortigen Grundstückseinfahrt auf die Münsterstraße. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. In dem Bus wurden fünf Personen leicht verletzt. In dem Pkw wurden drei Personen leicht verletzt. Die Münsterstraße ist wegen des Unfalls zwischen der Kreuzung Werthmühlenstraße / Tecklenburger Damm und der Straße Am Heidenturm aktuell noch gesperrt. Wie lange die Sperrung noch andauert ist unklar. Wir berichten nach.

