Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

Hörstel (ots)

Am Donnerstag (14.12.) sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Dr.-Konrad-Kirch-Straße eingestiegen. Die Hauseigentümer verließen gegen 17.50 Uhr das Haus. Als sie eine Stunde später wieder nach Hause kamen, stellten sie den Einbruch fest. Wie die Täter in das Haus gelangten, ist noch unklar. Die Unbekannten durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten im Haus und entwendeten einen geringen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

