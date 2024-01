POL-OL: 19 Fahrzeuge beschädigt - Tatverdächtige im Nahbereich gestellt

Oldenburg (ots) - Am heutigen und gestrigen Tage kam es zu zwei Verkehrsunfällen in Oldenburg. In beiden Fällen sucht die Polizei nach Zeugen. Der erste Unfall ereignete sich gestern, am 25.01., gegen 19:30 Uhr im Einmündungsbereich der Nord- und Emsstraße in Zusammenhang mit einer 24-jährigen Radfahrerin und einem 48-jährigen Autofahrer. Zum derzeitigen Ermittlungstand ist davon auszugehen, dass die Radfahrerin den ...

