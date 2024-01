Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Zeugenaufruf nach zwei Verkehrsunfällen+++

Oldenburg (ots)

Am heutigen und gestrigen Tage kam es zu zwei Verkehrsunfällen in Oldenburg. In beiden Fällen sucht die Polizei nach Zeugen.

Der erste Unfall ereignete sich gestern, am 25.01., gegen 19:30 Uhr im Einmündungsbereich der Nord- und Emsstraße in Zusammenhang mit einer 24-jährigen Radfahrerin und einem 48-jährigen Autofahrer. Zum derzeitigen Ermittlungstand ist davon auszugehen, dass die Radfahrerin den Radweg der Nordstraße in Richtung Amalienbrücke befuhr. Unmittelbar im Einmündungsbereich zur Emsstraße dürfte es zu einem Konflikt zwischen der Radfahrerin und einem 48-jährigen Fahrers eines blauen VW Passat gekommen sein. Noch im Einmündungsbereich kam die Radfahrerin zu Sturz und verletzte sich leicht (17400).

Aufgrund unterschiedlicher Angaben zum Unfallhergang sucht der Verkehrsunfalldienst Zeugen für dieses Geschehen. Diese können sich unter der Rufnummer 0441-7904115 melden.

Der zweite Unfall ereignete sich heute Morgen, am 26.01., gegen 09:45 Uhr, zwischen einem 49-jährigen Autofahrer und einem 58-jährigen Pedelecfahrer im Einmündungsbereich Deel- und Scheideweg. Das Fahrrad und das Auto kollidierten hierbei miteinander. Der Pedelecfahrer stürzte und verletzte sich (19417).

Die unfallbeteiligten Personen machen unterschiedliche Angaben zu dem Unfallhergang. Aufgrund dessen sucht die Polizei nach Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Angaben hierzu machen können. Diese können sich ebenfalls unter der Rufnummer 0441-7904115 melden.

