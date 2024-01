POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall in Edewecht mit zwei Verletzten+++

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Am 25.01.2024, um 12:08 Uhr, kommt es in 26188 Edewecht an der Kreuzung Schepser Damm/Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw mit zwei Verletzten Personen. Demnach hält ein 62-jähriger Edewechter mit seinem Dacia auf dem Schepser Damm bei roter Lichtsignalanlage, auf dem Fahrstreifen für Linksabbieger in Richtung Edewecht. Nachdem die Lichtsignalanlage auf Grün schaltete, leitet der Edewechter den Abbiegevorgang ein. Unmittelbar danach kollidiert er mit dem Pkw eines 21-jährigen Edewechters, welcher sich auf der Hauptstraße mit Fahrtrichtung Friesoythe eingeordnet hat. Beide Fahrzeugführer werden durch die Kollision leichtverletzt und durch den hinzugerufenen Rettungsdienst behandelt. Die beteiligten Pkw sind nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn halbseitig gesperrt.

