POL-OL: ++Versuchter Diebstahl von 38 "Tonie"-Figuren++

Oldenburg (ots) - In der vergangenen Nacht sind der Polizei zwei Einbrüche in Oldenburg gemeldet geworden. Bislang unbekannte Täter brachen in ein Restaurant in der Ehnernstraße ein. Nach bisherigen Ermittlungen ist Diebesgut nicht erlangt worden (07896). Am Julius-Mosen-Platz hebelten unbekannte Täter die Hintertür eines Cafés auf und durchwühlten diverse Räume. Die Täter entwendeten Bargeld im hohen ...

