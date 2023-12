POL-NOM: Alkoholisiert Pkw geführt

Uslar (ots) - BODENFELDE, (go), USLARER STRASSE, Freitag, der 22.12.2023, 10:45 Uhr. Ein 44 jähriger Fahrer eines LKW stieß, beim Rangieren in einer Parklücke, gegen die Stoßstange des geparkten PKW einer Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil. An dem PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: 05571/92600 150 E-Mail: ...

