Polizei Dortmund

POL-DO: "Bienvenue à Dortmund" - Polizei freut sich auf das Champions League Spiel des BVB gegen Paris Saint-Germain - Zweisprachiger Fanbrief veröffentlicht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1170

Am 13. Dezember empfängt Borussia Dortmund in der Champions League Paris Saint-Germain. Die Polizei freut sich ausdrücklich auf sportbegeisterte und friedliche Fußballanhänger beider Lager.

Erfahrungsgemäß wird es am Spieltag zu Verkehrsstörungen rund um das Stadion sowie zum Teil auch in der Innenstadt und auf den Anfahrtswegen nach Dortmund kommen. Bitte reisen Sie frühzeitig an und nutzen Sie, wenn möglich, die öffentlichen Verkehrsmittel. Weitere Infos zur Anreise finden Sie im angehängten zweisprachigen Fanbrief.

Die Polizei weist nochmal ausdrücklich auf das Verbot von Pyrotechnik sowohl im Stadion als auch im öffentlichen Raum hin! Sie gefährden sich und unbeteiligte Personen. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt und können zu einem Betretungsverbot für das Stadion führen.

Dortmund hat eine lange Historie von friedlichen Fußballfesten. Gleichwohl ist die Polizei mit vielen Kräften im Einsatz und wird jegliche Art von Störungen konsequent unterbinden.

Um den Menschen in Dortmund bestmöglich und unbürokratisch ihre Fragen beantworten zu können, wird ein polizeieigenes Bürgertelefon unter der Nummer 0231/132-5555 eingerichtet. Die Polizei Dortmund ist dort am Mittwoch von 15:00 Uhr bis 22:30 Uhr erreichbar. Ferner werden an zentralen Örtlichkeiten für den direkten Fan- und Bürgerkontakt Französisch sprechende Teams Kommunikation der Polizei Dortmund eingesetzt.

