POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung in Lünen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1177 Nach einem Einbruch in der Selzerstraße am Freitag, 8.12.2023 gegen 21:45 Uhr, in Dortmund-Berghofen, nahmen Einsatzkräfte der Polizei einen 34-jährigen Dortmunder fest. Um ca. 20:55 Uhr bemerkte eine 94-Jährige aus Dortmund einen Schatten in ihrem Flur. Sie begab sich daraufhin mit ihrem Rollator in die Küche und traf dort auf den 34-Jährigen. Die Seniorin stellte den Einbrecher zur ...

