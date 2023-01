Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, B313, Lkr. Konstanz) Zwei Verletzte bei Unfall auf der Einmündung B313 und A98 (16.01.2023)

Stockach, B313 (ots)

Am Montagabend ist es an der Einmündung der Bundesstraße 313 auf die Autobahn 98 zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Personen Verletzungen erlitten. Ein 49-Jähriger war mit einem VW Touran auf der B313 von Espasingen in Richtung Stockach unterwegs. An der Einmündung auf die A98 bog er nach links auf die Autobahn in Richtung Stuttgart ab. Dabei stieß der Touran frontal mit einem auf der B313 entgegenkommenden VW Up zusammen. Beide Fahrer verletzten sich in Folge der Kollision. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer des VW Up zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 49-Jährige begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Sowohl am Touran als auch am Up waren die Fahrzeugfronten durch den Aufprall so stark beschädigt, dass die Autos abgeschleppt werden mussten. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Während der Unfallaufnahme war die B313 in beiden Richtungen gesperrt.

