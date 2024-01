POL-OL: ++Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Fahrstuhl im Parkhaus++

Oldenburg (ots) - In den vergangenen Tagen kam es in Oldenburg zu mehreren Einbrüchen in Büroräumlichkeiten. In dem Zeitraum von Freitag, den 19.01, ca. 19:00 Uhr, bis Montag, den 22.01., 07:40 Uhr, brachen unbekannte Täter in der Wallstraße die Eingangstür eines Hauses auf, betraten dieses und entwendeten vermutlich mehrere Geldkassetten (96080). Im Leffersweg schlugen unbekannte Täter in der Nacht von Montag, den 22.01., auf Dienstag, den 23.01., die rückwärtige ...

mehr