Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Diverse Einbruchtaten++

Oldenburg (ots)

In den vergangenen Tagen kam es in Oldenburg zu mehreren Einbrüchen in Büroräumlichkeiten.

In dem Zeitraum von Freitag, den 19.01, ca. 19:00 Uhr, bis Montag, den 22.01., 07:40 Uhr, brachen unbekannte Täter in der Wallstraße die Eingangstür eines Hauses auf, betraten dieses und entwendeten vermutlich mehrere Geldkassetten (96080).

Im Leffersweg schlugen unbekannte Täter in der Nacht von Montag, den 22.01., auf Dienstag, den 23.01., die rückwärtige Fensterscheibe eines Gebäudes mit einem Stein ein und verschafften sich Zugang zu diesem. In den Räumlichkeiten öffneten und brachen sie mehrere Schränke auf und durchsuchten diese. Diebesgut wurde nicht erlangt (06381).

Am Europlatz gelangten unbekannte Täter ebenfalls in der Nacht von Montag auf Dienstag durch Aufhebeln des Fensters eines Büroraumes in das Gebäude. Auch in diesem Fall wurde kein Diebesgut erlangt (03036).

In allen drei Fällen konnten die Täter unerkannt entkommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Taten machen können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei unter der Telefonnummer 0441-7904115, gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell