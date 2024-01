Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Westerstede; Zeugenaufruf nach PKW-Aufbrüchen +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht zum heutigen Dienstag (23.01.24) haben sich bislang unbekannte Täter gleich an zwei PKW zu schaffen gemacht. In der Straße Am Stubben wurde die Beifahrerscheibe eines PKW Hyundai eingeworfen. Anschließend wurde die Abdeckung des Kabelbaums entfernt; vermutlich um den PKW kurz zu schließen. Dies misslang dem Täter. Am Steilwall wurde ebenfalls ein PKW Hyundai beschädigt. Die hintere Scheibe des geparkten PKW wurde eingeworfen. Dabei löste der PKW gegen 00:45 Uhr Alarm aus. Anschließend flüchtete der Täter. Die Polizei Westerstede bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04488/833115 zu melden. Möglicherweise hat sich der Täter auch noch auf anderen Grundstücken aufgehalten und wurde dabei videografiert! 102943/103019

