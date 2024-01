POL-OL: +++ Zwei Autos bei Unfall nach Rotlichtfahrt beschädigt +++

Oldenburg (ots) - In der letzten Nacht brachen unbekannte Täter in Büroräumlichkeiten in der Maastrichter Straße ein, die Polizei ermittelt. Büroräume suchten Täter in der letzten Nacht in der Maastrichter Straße auf. Nachdem diese eine rückwärtige Scheibe eingeschlagen hatten wurden mehrere Räume durchsucht und ein Tresor entwendet. Anschließend konnten die Täter unerkannt entkommen. Die Polizei ist auf der ...

