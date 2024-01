Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Augustfehn; PKW-Fahrer flüchtet nach Unfall, Polizei sucht Zeugen +++

Oldenburg (ots)

Am 16.01.24, 06:00 bis 07:00 Uhr, verursachte ein bislang unbekannter PKW-Fahrer einen Verkehrsunfall in Augustfehn. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der PKW beim Abbiegen von der Schillerstraße auf die Mozartstraße auf schneeglatter Fahrbahn von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei einen Schaltschrank der EWE. Der hieran entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Am Unfallort konnten Fahrzeugteile des verursachenden PKW festgestellt werden. Diese stammen vermutlich von einem PKW Renault (neueres Modell; ab Baujahr 2023). Die Polizei in Augustfehn bittet Zeugen, die Beobachtungen zu dem Unfall gemacht haben oder Angaben zu dem unfallbeschädigten PKW machen können, unter der Telefonnummer 04489 935880 anzurufen.

