Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zeugenaufruf nach Einbrüchen in der letzten Nacht +++

Mehrere Einbrüche in der letzten Nacht beschäftigen die Polizei, gesucht werden insbesondere Zeugen der Taten.

Einen ersten Einbruch nahmen die Beamten in der Von-Berger-Straße in Oldenburg auf. Den ersten Ermittlungen zufolge hebelten die Täter in der letzten Nacht die Tür eines Kindergartens auf und durchsuchten mehrere Räume. Hiernach entkamen die Täter mit mehreren Computern. (75815)

Ebenfalls von bisher unbekannten Tätern wurde eine Gaststätte in der Baumgartenstraße in der Oldenburger Innenstadt aufgesucht. Zwischen 23.00 und 07:00 Uhr verschafften sich die Täter durch Aufhebeln Zutritt zu der Lokalität und entwendeten Bargeld. (75688)

In der Alexanderstraße wurde ein Imbiss ebenfalls in der letzten Nacht angegangen. Auch hier wurde eine Tür aufgehebelt, Angaben zum Diebesgut können bisher nicht gemacht werden. (75910)

In allen Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen. Diese können sich unter der Rufnummer 0441 - 7904115 melden.

