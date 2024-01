Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ versuchter räuberischer Diebstahl im Supermarkt +++

Oldenburg (ots)

Nachdem ein 31-jähriger Mann gestern Nachmittag bei einem Ladendiebstahl erwischt wurde, versuchte dieser zu flüchten und schubste zwei Mitarbeiter weg.

Am gestrigen Montag wurde die Polizei gegen 13:30 Uhr zu einem Ladendieb in einem Supermarkt in der Alexanderstraße gerufen. Den ersten Angaben der Mitarbeiter zufolge hatten diese zuvor eine männliche Person im Markt beobachtet. Diese hatte sich mehrere Lebensmittel in ihren Rucksack gesteckt und anschließend den Kassenbereich passiert, ohne die Waren zu bezahlen.

Durch zwei Mitarbeiter wurde daraufhin der 31-Jährige angesprochen, welcher schlagartig die beiden Angestellten wegschubste und zu fliehen versuchte. Hieran konnte der Tatverdächtige nur wenige Meter später durch die Mitarbeiter gehindert und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Durch die Beamten wurde das Diebesgut an den Markt wieder ausgehändigt und ein Strafverfahren gegen den 31-Jährigen wegen eines versuchten räuberischen Diebstahls eingeleitet.

