Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn Unbekannte Täter überfallen Ehepaar in ihrem Wohnhaus

Oldenburg (ots)

Am Dienstag, 16.01.24, gegen 08:10 Uhr, überfallen zwei bislang noch unbekannte Täter ein Ehepaar in ihrem Wohnhaus in Edewecht, in der Straße Im Fichteneck. Zur Tatzeit hält sich die Ehefrau auf der Terrasse des Hauses auf, als plötzlich ein maskierter Täter mit einem Hammer und einem Messer bewaffnet auf sie zukommt und sie in das Haus drängt. Dabei fordert er die Herausgabe von Bargeld und droht damit, auf sie einzuschlagen. Ein zweiter, ebenfalls maskierter Täter, folgt seinem Komplizen ins Wohnhaus. Da glücklicherweise ein Hund im Haus ist, sind die Täter kurz irritiert. Diese Gelegenheit kann das Opfer nutzen, zu ihrem Mann ins Wohnzimmer zu flüchten. Beide halten die Tür zu, um ein Eindringen der Täter zu verhindern. Die Täter schlagen mehrfach mit dem Hammer gegen die Tür. Als die Eheleute die Polizei rufen, flüchten die Täter zu Fuß in Richtung Bahnweg. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Fahrzeugen und Hunden gelingt es der Polizei nicht, die Täter zu fassen. Die beiden männlichen trugen schwarze Winterbekleidung, Kapuze und Maskierung. Der mit Hammer und Messer bewaffnete Täter wird als klein (ca. 160cm groß), schlank, braune Augen beschrieben. Er soll akzentfrei deutsch gesprochen haben. Der zweite Täter wäre ähnlich bekleidet und etwas größer (ca. 175cm groß) gewesen. Bei dem Hammer soll es sich um einen Zimmermannshammer und bei dem Messer um ein Kartoffelschälmesser gehandelt haben. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Zwischenahn unter der Rufnummer 04403 9270 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell