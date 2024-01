POL-OL: +++ Zeugenaufruf nach Einbruch +++

Oldenburg (ots) - Der in der Nacht zum vergangenen Samstag in Bad Zwischenahn entwendete goldene Elch, der auf den Namen Olaf getauft wurde, ist wieder da. Am 15.01.24 wurde das Kunstobjekt in Bad Zwischenahn im Schirrmannweg unweit der Jugendherberge unversehrt wieder aufgefunden. Rückfragen bitte an: ...

