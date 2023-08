Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen

FW-HEI: Getreide-Silo brennt in Wesselburen - Einsturzgefährdung nach erneuter Beurteilung zurückgezogen

Dithmarschen (ots)

Wesselburen - Seit den frühen Morgenstunden sind Kräfte der Feuerwehr, des THW, des Roten Kreuzes sowie des Rettungsdienstes im Einsatz. Ein Getreidesilo mit Trocknungsanlage ist hier in Brand geraten. Erschwert werden die Löschmaßnahmen durch die schlechte Zugänglichkeit des Brandherdes.

Das Feuer im Inneren des Silos ist für die Einsatzkräfte nur schwer zu erreichen. Die gemessenen Temperaturen in dem Silo lagen zeitweise zwischen 600-700 °C. Löschmaßnahmen sind daher aktuell nur von Außen über Fahrzeuge mit Teleskoparmen möglich. Auch hier ist die Zugänglichkeit durch wenige und sehr kleine Öffnungen in der Außenhülle des Gebäudes begrenzt. Aufgrund der über lange Zeit vorherrschenden hohen Temperaturen haben sich in der Gebäudehülle Risse ausgebildet. Nach einer ersten Einschätzung wurde seitens der THW Fachberatung eine Eisturzgefährdung ausgesprochen, woraufhin eine Evakuierung der umliegenden Straßen vorgenommen wurde. Rund 25 Anwohner wurden innerhalb der Gemeinde untergebracht und durch das Rote Kreuz versorgt.

Durch eine erneute Gebäudebeurteilung wurde die Einsturzgefährdung nun aufgehoben. Die Anwohner können in ihre Häuser zurück kehren. Ziel der Einsatzkräfte ist es weiterhin, das Gebäude herunter zu kühlen und das Getreide aus dem Silo zu verbringen.

Es wird unaufgefordert nachberichtet.

Aktuell nutzten Sie für Presseanfragen folgende Telefonnummer: 04120 - 8254700

