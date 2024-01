POL-OL: +++ Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt +++

Oldenburg (ots) - Am Dienstag, 16.01.24, gegen 08:10 Uhr, überfallen zwei bislang noch unbekannte Täter ein Ehepaar in ihrem Wohnhaus in Edewecht, in der Straße Im Fichteneck. Zur Tatzeit hält sich die Ehefrau auf der Terrasse des Hauses auf, als plötzlich ein maskierter Täter mit einem Hammer und einem Messer ...

