Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung Tür am Bismarckturm

Apolda (ots)

Am Bismarckturm in Apolda wurde in der Nacht vom 27.02.2023 zum 28.02.2023, die Tür des Bismarckturms beschädigt. Ein unbekannter Täter verursachte mit einem Stein an der Eingangstür des Bismarckturms einen erheblichen Schaden. Der Täter entfernte sich in unbekannte Richtung vom Tatort. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500,- Euro. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei unter 03644/541-0 entgegen.

