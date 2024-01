Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Westerstede: schwer verletzter Radfahrer aufgefunden; Zeugenaufruf+++

Oldenburg (ots)

Am heutigen Mittwoch, den 17.01.2023, fanden aufmerksame Verkehrsteilnehmer gegen 16:40 Uhr einen gestürzten Radfahrer im Westersteder Ortsteil Westerloy in der Straße "Am Damm", kurz vor der Einmündung "In der Loge".

Der ältere Herr lag mit schweren Kopfverletzungen auf dem dortigen Radweg und musste in der Folge von den Ersthelfern reanimiert werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Sturz des Radfahrers oder ein darüber hinausgehendes Unfallgeschehen beobachtet haben und bittet um Kontaktaufnahme unter 04488-8330.

Der Radfahrer wurde nach der Erstversorgung einem städtischen Klinikum in Oldenburg zugeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell