Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Sachschaden nach Verkehrsunfall in Edewecht.+++

Bild-Infos

Download

Oldenburg (ots)

Am 25.01.2024, um 08:30 Uhr, kommt es in Edewecht zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Demnach hat eine 74-jährige Edewechterin beabsichtigt, mit ihrem Mercedes auf einem Parkplatz eines Ärztehauses in der Hauptstraße in eine Parklücke zu fahren. Nachdem sie ihr Fahrzeug in die Parklücke gelenkt hat, ist sie eigenen Angaben nach, vom Bremspedal abgerutscht und anschließend mit dem Fuß auf das Gaspedal gekommen. In der Folge beschleunigte der Pkw, durchfuhr ein angrenzendes Beet und kam in einer Hecke eines Nachbargrundstückes zum Stehen. Dort verkeilte sich der Pkw. Die Fahrzeugführerin konnte sich eigenständig aus dem Pkw befreien. Abgesehen von einem leichten Schock, blieb sie unverletzt. Sowohl der Pkw, als auch die Hecke wurden beschädigt. Das Fahrzeug wurde durch ein hinzugerufenes Abschleppunternehmen geborgen.

-113516

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell