Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Frau im Bus beleidigt und angespuckt +++

Oldenburg (ots)

Am Samstagabend (20.01.2024) wurde eine Frau in einem Linienbus Opfer einer Beleidigung sowie Körperverletzung. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Identität des bisher unbekannten Täters machen können, sich zu melden.

Am vergangenem Samstag, gegen 18:30 Uhr, befand sich eine Frau gemeinsam mit ihrem Kind in einem Linienbus auf dem Rückweg aus der Innenstadt in Richtung Alexandersfeld.

Im Bereich der Haltestelle der Theodor-Pekol-Straße beabsichtigte ein ca. 50-jähriger Mann den gut gefüllten zu Bus verlassen. Aus diesem Grund sprach das spätere Opfer diesen an, ob sie mit ihrem Kinderwagen Platz zum Aussteigen machen solle.

Der Mann reagierte hierauf aggressiv und beleidigte mehrfach die junge Frau, zudem spuckte dieser dem Opfer in das Gesicht. Anschließend verließ der Täter den Bus und ging in unbekannte Richtung fort.

Mehrere Insassen des Busses konnten den Vorfall beobachten und kamen der Frau sofort zur Hilfe. Eine weibliche Zeugin gab zudem an, dass sie den Mann bereits von einer früheren Begegnung kenne.

Durch das Opfer wird der Täter als ca. 50-jähriger Mann mit einer Größe von ca. 180cm und blond-rötlichen Haaren beschrieben. Bekleidet sei dieser mit einer braunen Hose und einer dunklen Jacke gewesen.

Die Polizei sucht die Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0441-7904115 zu melden. (78210)

