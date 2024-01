Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Westerstede: Glätteunfall in den Morgenstunden +++

Oldenburg (ots)

Am Morgen des 27.01.2024 kam es auf der Neuenburger Straße gegen 08:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall aufgrund von Straßenglätte. Eine 22-jährige Westerstederin befährt zu diesem Zeitpunkt die Straße in Richtung Westerstede. In Höhe der Ortschaft Eggelogerfeld gerät sie in einer langgezogenen Linkskurve aufgrund von plötzlich auftretender Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn ab, gerät ins Schleudern und überschlägt sich am Kurvenausgang. Das Fahrzeug kommt letztlich linksseitig der Fahrbahn in Höhe von Büschen auf der Seite zum Liegen. Die Fahrzeugführerin kann sich selbstständig aus dem Wagen befreien und bleibt unverletzt. Zum Unfallzeitpunkt herrschte eine Außentemperatur von ca. zwei Grad Celsius. Die Polizei appelliert an dieser Stelle daran, das insbesondere in ländlichen Gebieten zur Dämmerungszeit auch bei leichten Plusgraden jederzeit mit glatten Straßenverhältnissen zu rechnen ist. 123702

