Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Mehrere Brandlegungen im Stadtgebiet - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag (13.01.2024) ist es zu insgesamt drei Brandlegungen im Stadtgebiet Kaltenkirchen gekommen, bei denen sich keine Personen verletzten, jedoch Sachwerte in einem vorläufig geschätzten Gesamtwert eines hohen fünfstelligen Eurobetrags zerstört wurden.

Den ersten Brand meldete ein Passant um 02:18 Uhr in der "Kieler Straße". Hier brannte bei einem Lebensmitteldiscounter eine Großmülltonne, die von der Feuerwehr abgelöscht werden konnte. Die Rauchentwicklung verrußte die Steinfassade des angrenzenden Gebäudes, ein Übergreifen des Feuers geschah jedoch nicht.

Den zweiten Brand meldeten zwei Verkehrsteilnehmer um 03:13 Uhr in der "Barmstedter Straße". In diesem Fall stand auf einem dortigen Parkplatz ein Wohnmobil der Marke VW in Brand, der ebenfalls durch die Feuerwehr abgelöscht werden konnte. Im Rahmen einer nachträglichen Brandortbegehung durch die Kriminalpolizei Bad Segeberg und einem Sachverständigen konnte ein technischer Defekt als Brandursache ausgeschlossen werden. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Abschließend ist um 11:30 Uhr eine versuchte Brandlegung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Schäferstieg" polizeilich bekannt geworden. In der Nacht zuvor versuchten unbekannte Täter im Keller des Hauses Möbel in Brand zu setzen. Das Vorhaben misslang offensichtlich, da die Holzmöbel lediglich angekohlt waren. Nach der Brandermittlung vor Ort kann zum jetzigen Zeitpunkt auch hier ein technischer Defekt ausgeschlossen werden.

Zu den drei Bränden liegen bisher keine konkreten Täterhinweise vor. Aufgrund des nahen örtlichen sowie zeitlichen Zusammenhangs ist ein Tatzusammenhang nicht auszuschließen. Die bisherigen Erkenntnisse werden gegenwärtig von der Kriminalpolizei in Bad Segeberg geprüft.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder zu den jeweiligen Brandentstehungen geben können, werden aufgerufen sich bei der Kriminalpolizei in Bad Segeberg unter der Rufnummer 04551-884-0 oder bei der Polizei in Kaltenkirchen unter der Rufnummer 04191-30880 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell