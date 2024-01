Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tangstedt/Kreis Pinneberg - Täter dringen in Einfamilienhaus ein, entwenden aber vermutlich nichts - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstag (16.01.2024) ist es in der Dorfstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen 10.40 Uhr und 12.45 Uhr gewaltsam in das Haus ein und durchsuchten Schränke und Schubladen. Nach erster Einschätzung der Eigentümer haben der oder die Täter nichts entwendet. Der Sachschaden durch den Einbruch dürfte aber trotzdem bei mehreren Hundert Euro liegen.

Der Fall wird bei der Kriminalpolizei Pinneberg bearbeitet. Zeugen, die Feststellungen über verdächtige Personen oder Fahrzeug im Bereich der Dorfstraße, zwischen Große Twiete, Kleine Twiete und Kiemoorweg gemacht haben, können diese unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de mitteilen.

