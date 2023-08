Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Unfall in Rostock: Kollision zwischen Straßenbahn und Pkw

Rostock (ots)

Ein Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt hat am heutigen Montagmittag zu Verkehrsbehinderungen geführt.

Der Unfall ereignete sich gegen 13:15 Uhr in der Parkstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß die Straßenbahn mit einem in Richtung Kiebitzberg abbiegenden Pkw Passat zusammen. Die 78-jährige deutsche Fahrerin des Pkw wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock zum Unfallhergang sowie zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell