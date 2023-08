Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletztem Zweiradfahrer auf der K 26

Windhagen (ots)

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Fahrer eines Leichtkraftrades am Samstagnachmittag gegen 17:10 Uhr auf der K 26 im Bereich Windhagen, Ortsteil Günterscheid, in einer Rechtskurve von der regennassen Fahrbahn ab und kollidierte schließlich mit einem entgegenkommenden PKW. Der Unfallverursacher erlitt durch den Zusammenstoß schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrerin des entgegenkommenden PKW blieb unverletzt. Da an der Unfallstelle Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Straßenmeisterei hinzugezogen.

