Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines Kennzeichens

Rengsdorf (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 26.07.2023 und dem 12.08.2023 entwendeten unbekannte Täter in der Bürgermeister-Wink-Straße in Rengsdorf ein amtliches Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Cochem, das an einem dort abgestellten Fahrzeug angebracht war. Es ist davon auszugehen, dass das Kennzeichen mutwillig aus der Kennzeichenhalterung herausgerissen wurde.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell