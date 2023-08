Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der L 255

Neustadt (Wied) (ots)

Am Samstag, 12.08.2023 ereignete sich gegen 11:20 Uhr im Verlauf der L 255 zwischen Neustadt (Wied) und dem Ortsteil Etscheid ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam ein 53-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW auf regennasser Fahrbahn von der Fahrbahn ab und geriet dadurch in den Gegenverkehr, wo er frontal mit dem Fahrzeug einer 73-jährigen Frau kollidierte. Durch den Aufprall wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Da zunächst von einem brennenden Fahrzeug ausgegangen wurde, kamen neben dem Rettungsdienst und der Polizei die Freiwillige Feuerwehr Neustadt zum Einsatz. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Streckenabschnitt wurde während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für etwa eine Stunde gesperrt. Währenddessen kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeugführer mangels ausreichendem Sicherheitsabstand auf einen vorausfahrenden PKW auffuhr. Glücklicherweise blieb es dabei nur bei Sachschaden.

