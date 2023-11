Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Friolzheim - Einbruch in Wohnhaus; Polizei sucht Zeugen

Friolzheim (ots)

Eingebrochen worden ist am Samstagabend in ein Wohnhaus in Friolzheim.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen drang die Täterschaft in der Zeit von 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr gewaltsam über die Gebäuderückseite in das Wohnobjekt in der Wengertstraße ein. Im Inneren entwendeten die Diebe Wertgegenstände im Wert von mehreren hundert Euro. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Angaben machen könne, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

