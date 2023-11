Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Ostelsheim - Steinmauer stoppt betrunkenen Autofahrer

Ostelsheim (ots)

Unter alkoholischer Beeinflussung ist am Sonntagmittag ein Autofahrer in Ostelsheim verunfallt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 33-jähriger Mercedesfahrer am Sonntagnachmittag gegen 16:25 Uhr die Altbachstraße und beabsichtigte in die Bergstraße einzufahren. Während des Abbiegevorganges verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Steinmauer. Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizisten Anzeichen einer Alkoholisierung bei dem Fahrzeuglenker fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 3,3 Promille. Der Mann musste in der Folge eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Den Führerschein behielten die Beamten direkt ein. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Christian Koch, Pressestelle

