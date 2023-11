Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Frau durch Verkehrsrowdys gefährdet; Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Durch bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer gefährdet worden ist am Sonntagabend eine Frau in Pforzheim.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Frau gegen 22:15 Uhr ihren Pkw vor einem Haushaltswarengeschäft auf der Straße Am Waisenhausplatz / Blumenstraße abgestellt. Die Frau stieg an der Fahrerseite aus ihrem Fahrzeug aus und beabsichtigte ihre Tochter, welche sich hinten links im Fahrzeug befand, aus diesem herauszuholen. In diesem Moment fuhren drei Fahrzeuge nebeneinander mit offenbar weit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Leopoldstraße. Eines der Fahrzeuge, bei welchem es sich um einen dunklen BMW gehandelt haben soll, fuhr hierbei auf der dortigen Busspur und somit mit nur minimalen Abstand an der Frau vorbei. Es machte den Eindruck, dass sich die drei Fahrzeuge ein Rennen lieferten. Alle drei Fahrzeuge sollen sportlich und hochmotorisiert gewesen sein. Das Polizeirevier Pforzheim-Nord hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Fahrzeugen oder deren Fahrern machen können, sich unter der Telefonnummer 07231 186-3211 beim Polizeirevier zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

