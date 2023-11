Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2417 - Räuberischer Diebstahl - Zeugin gesucht

Augsburg (ots)

------------ In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ----------------

Oberhausen - Am vergangenen Dienstag (31.10.2023) entwendete ein 25-jähriger Tatverdächtiger offenbar ein Mobiltelefon aus einem Elektronikgeschäft in der Schönbachstraße. Gegen 15.45 Uhr beobachteten Mitarbeiter des Geschäftes den 25-Jährigen dabei, wie er das Geschäft ohne zu bezahlen verließ. Die Mitarbeiter stoppten den Mann und sprachen ihn auf den Diebstahl an. Hierbei versuchte sich der Mann mehrfach loszureißen und sich zu entfernen. Eine bislang unbekannte Zeugin beobachtete offenbar den Vorfall vor dem Geschäft. Polizeibeamte nahmen den 25-Jährigen vor Ort vorläufig fest. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Mittwoch einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls und sucht die bislang unbekannte Zeugin oder weitere Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell