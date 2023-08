POL-SE: Pinneberg - Diebstahl von Kupfer aus Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Sonntag (20.08.2023) ist es in Pinneberg zu einem Diebstahl eines Fahrzeugs gekommen. Unbekannte Täter entwendeten im Ziegeleiweg einen Grand Cherokee Die Tat dürfte sich zwischen Samstag, 19.08.2023, 23:30 Uhr und Sonntag, 20.08.2023, 12:30 Uhr ereignet haben. Bei dem entwendeten Fahrzeug der Marke Jeep handelt es sich um einen SUV in der ...

