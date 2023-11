Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Körperliche Auseinandersetzung

Augsburg (ots)

Universitätsviertel - Am gestrigen Mittwoch (01.11.2023) kam es in der Karl-Drais-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 22 und 23 Jahre alten Männern und drei bislang unbekannten Personen. Der 22-Jährige und der 23-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Gegen 04.15 Uhr gerieten die beiden Männer zunächst in eine verbale Auseinandersetzung mit den drei bislang unbekannten Tätern. Im weiteren Verlauf schlugen die bislang Unbekannten den 22-Jährigen offenbar mehrfach, wodurch dieser zu Boden fiel. Der 23-Jährige bekam offenbar einen Schlag ins Gesicht ab. Anschließend flüchteten die Unbekannten zu Fuß.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlicher Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

