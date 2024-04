Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsbehinderungen in Unterlüß am kommenden Wochenende

Celle (ots)

Anlässlich einer politischen Veranstaltung mit zirka 200 Teilnehmenden im Bürgerhaus in Unterlüß ist am kommenden Wochenende 19.04. bis 21.04.2024 im gesamten Ort mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Für den Samstag ist von 08 Uhr bis 14 Uhr im Zusammenhang mit der Veranstaltung eine größere Versammlung im Bereich der Hermannsburger Straße und des Bahnhof Unterlüß angezeigt, zu der nach jetzigem Stand zirka 1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet werden. Die Teilnehmenden der Versammlung werden voraussichtlich überwiegend mit dem Zug anreisen. Die folgenden Straßen / Einmündungsbereiche werden am Samstag ab 06 Uhr für den Verkehr gesperrt: - Kreuzung Hermannsburger Straße/L280 - Hermannsburger Straße/Sägemühlenstraße - Schulstraße/Waldstraße - Waldstraße/Schulstraße - Schulstraße/Müdener Straße - Sperrung Abfahrt B191 auf die L280 -> Umleitung aus Richtung Westen: K17 Hermannsburger Straße/Am Wasserwerk - Umleitung über Altensothriethweg -> Umleitung aus Richtung Norden: L280 Müdener Straße/Neue Straße - Umleitung über Neue Straße Der Zugang zu der Versammlung ist ausschließlich über die Müdener Straße möglich. Die Anwohnerinnen und Anwohner der betroffenen Bereiche sind bereits in der letzten Woche über die Sperrmaßnahmen informiert worden. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich, wenn möglich, weiträumig zu umfahren.

