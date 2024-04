Polizei Hagen

POL-HA: Schwerer Verkehrsunfall auf der Feithstraße

Hagen (ots)

Am Samstag, gegen 15:40 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Feithstraße und Knippschildstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 25jähre Seat-Fahrerin befuhr die Hagener Straße in Fahrtrichtung Feithstraße und wollte im fraglichen Kreuzungsbereich nach links in die Knippschildstraße abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 17 Jahre alten Fahrzeugführer mit einem dreirädrigen Fiat, ein sog. "Ellenator". Im Kreuzungsbereich kam es zu einer verhängnisvollen Kollision, bei der alle vier Insassen des unfallbeteiligten Seats, hierunter auch ein neun Jahre altes Kind, verletzt wurden. Der Fiat war zum Unfallzeitpunkt mit drei Personen besetzt, von denen ebenfalls zwei verletzt wurden, der Fahrer blieb unverletzt. Aufgrund der hohen Anzahl an Verletzten erschien die Hagener Feuerwehr mit einem Großaufgebot und verbrachte die Unfallopfer in umliegende Krankenhäuser. Der Kreuzungsbereich musste für die Dauer der Unfallaufnahme und zum Zwecke der Bergung der erheblich beschädigten Fahrzeuge gesperrt werden. Hierdurch kam es zu Beeinträchtigungen des Verkehrs und der ÖPNV musste zeitweise umgeleitet werden.

